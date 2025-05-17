شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش القمة العربية.. رئيس وزراء لبنان يلتقى نظيره الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، على هامش القمة العربية المنعقدة في بغداد، برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وقد تناول اللقاء تداعيات الحرب على غزة، وأهمية التحرك الدولي العاجل لوقفها، واحتواء آثارها الإنسانية والسياسية .

ودعا لبنان يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة، ويثمّن كل جهد صادق يُبذل في هذا الاتجاه، كما أعرب سلام عن تقديره للمواقف الإسبانية المتقدمة في دعم لبنان، فضلًا عن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتبنّيها حل الدولتين كمدخل لتحقيق سلام عادل وشامل".

وشكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نظيره الأسباني على مشاركة بلاده في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

ومن جهة أخرى ، قال رئيس حكومة لبنان نواف سلام ، خلال الكلمة التى ألقاها أمام القمة العربية المنعقدة فى بغداد اليوم، إن لبنان فتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وامتلاك قرار الحرب والسلم.

وأضاف سلام: "الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ القرار 1701 بشكلٍ كامل حرصًا على الشرعية الدولية وإعادة الإعمار، داعيا إلى الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من أراضينا".