شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات الدولية الليبية تعلن استعادة خدمات الاتصالات بمحطة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية، اليوم السبت، عن استعادة خدمات الاتصالات بمحطة «أبو سليم - كم 4» بعد تعرضها لمحاولة تخريب استهدفت تدمير معداتها الأساسية .

وذكرت الشركة، في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، إن المحطة توقفت عن العمل تمامًا نتيجة تعرضها لقطع التيار الكهربائي الرئيسي عن المعدات، بالإضافة إلى تخريب المولدات الاحتياطية، مما أدى إلى تعطل خدماتها.

وأكدت الشركة التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، أن فريقها الفني تمكن من الوصول إلى المحطة وإعادة التيار الكهربائي إليها، مما سمح بإعادة تشغيل الخدمات بشكل كامل .