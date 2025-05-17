شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية في ليبيا تحذر من مخاطر المخلفات الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من المخاطر الجسيمة التي تُشكلها المخلفات الحربية من قذائف غير منفجرة، وذخائر، وألغام، والتي تُعد من بقايا النزاعات المسلحة التي شهدتها ليبيا في السنوات الماضية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية - أكدت البعثة أن هذه الأجسام تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، خاصة الأطفال، داعيةً إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف .