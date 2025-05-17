شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان بالقمة العربية: نؤكد دعمنا للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه ونرفض تهجيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان نواف سلام ، خلال الكلمة التى ألقاها أمام القمة العربية المنعقدة فى بغداد اليوم، إن لبنان فتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وامتلاك قرار الحرب والسلم.

وأضاف سلام: "الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ القرار 1701 بشكلٍ كامل حرصًا على الشرعية الدولية وإعادة الإعمار، داعيا إلى الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من أراضينا".

وأضاف: "لا نزال نعاني من الإحتلال الإسرائيلي وخروقات يومية ورفض إطلاق الأسرى".، موضحا أن ما يشجع العدو الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة.

وتابع: "مستعدون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم الآمنة، ونسعى إلى ضبط الحدود ومنع التهريب".

وقال سلام: "نؤكد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ونرفض طروحات التهجير والتوطين للشعب الفلسطيني".