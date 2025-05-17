شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية أمام القمة العربية: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين تحت أى ظرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، رفض المملكة القاطع لأى محاولات للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى تحت أى ظرف ، وأضاف الجبير أمام القمة العربية الـ 34 فى بغداد ، أن المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون تتطلب موقفا موحدا لوقف اعتداءات إسرائيل .

ومن جهة أخرى ، أشاد الجبير بإعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته للرياض .

وأكد دعم بلاده لجهود رئيس لبنان فى حصر السلاح بيد الدولة .

ومن جانبه، أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى فى كلمته أمام القمة اليوم، رفض بلاده أيضا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لقطاع ⁧‫غزة‬⁩ دون عوائق.

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.

تأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة في مارس الماضي تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي ، إن قمة بغداد "ستدعم" قرارات قمة القاهرة، في وقت تتصدر القضية الفلسطينية أولويات الاجتماع.