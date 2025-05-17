شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة والإعلانات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حذرت وزارة الداخلية السعودية من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج، والانقياد خلف الإعلانات الوهمية والمضللة، موكدةً أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق مَن يتم ضبطهم.

وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة الحج وتعليماته التي تهدف إلى المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم؛ لأداء مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية خلال رحلة الحج، داعية ضيوف الرحمن إلى حماية بياناتهم الشخصية والامتثال للإرشادات التقنية، بما يُسهم في أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع سلوكيات رقمية آمنة، من أبرزها: تحديد التطبيقات الموثوقة، مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية، والتعامل فقط مع الروابط الآمنة، إلى جانب تجنُّب زيارة المواقع غير الموثوقة أو مشاركة البيانات الحسّاسة.