شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج" تطلق خدمات خاصة للحجيج من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة الخدمات لمساعدة ذوى الهمم على أداء الفريضة بيسر وسهولة ، من بين تلك الخدمات توفير العربات الكهربائية واليدوية، ومرافقة مرشدين ومرشدات مؤهلين، إضافة إلى تخصيص مساحات للطواف والسعي.

كما تم تفعيل خدمات الترجمة بلغة الإشارة ولغة برايل، مع تجهيز المصاحف والتقنيات الإرشادية والمحاضرات الدينية والخُطب بوسائل تدعم الإدماج الكامل لهذه الفئة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الحجاج من ذوي الهمم يحظون برعاية متكاملة وخدمات مهيأة خصيصاً لاحتياجاتهم، بما يضمن أداء المناسك بكل يسرٍ وطمأنينة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على تعزيز شمولية الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، وضمان كرامتهم وسلامتهم في جميع مراحل رحلة الحج.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد اكتمال خططها التشغيلية لضمان وفرة الإمداد المائي في مختلف المواقع الحيوية خلال موسم حج هذا العام.

وقال مدير المشاعر المقدسة بشركة المياه الوطنية السعودية مروان الدخيل، إن "شركة المياه الوطنية عززت من جاهزيتها عبر وضع استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية وأساليب المراقبة والتحكم للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير موثوقية عالية لشبكات المياه والصرف الصحي خاصة خلال موسم الحج في إطار توفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن".