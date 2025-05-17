شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال قائد فى "حزب الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المتحدث باسم جيش إسرائيل أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" فيديو للحظة اغتيال قائد في حزب الله في وادي الجماجم زعم أنه كان يعمل على ترميم بنية تحتية للحزب.

وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي أغار على منطقة وادي الجماجم في لبنان، وقضى على قائد عسكري في منطقة شقيف كان ينشط في محاولات اعمار بنى تحتية عسكرية للحزب في المنطقة”.

وتابع أدرعي، "تشكل محاولة إعمار هذه البنى التحتية العسكرية والنشاطات المرتبطة بها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

بالتوازي، نقلت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن الغارة الجوية التي نُفذت جنوب لبنان “استهدفت قائداً ميدانياً محلياً في حزب الله”، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن هويته أو مسؤوليته العسكرية، ومن جهته أفادت وسائل إعلام محلية بأن المستهدف في الغارة هو مهدي التامر من بلدة المطرية .