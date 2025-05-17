الخليج اليوم .. السيسي: حرب غزة تستهدف تدمير القطاع لتهجير الفلسطينيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وخلال كلمته التي القاها اليوم في قمة بغداد طالب الرئيس المصري، من الرئيس الأميركي دوناد ترامب ببذل كل ما يلزم من جهود لوقف النار في غزة.

وأكد السيسي على أن إقامة دولة فلسطينية السبيل الأوحد للخروج من دوامة العنف، مشرا أنه يواصل بذل الجهود مع قطر وأميركا لوقف النار في غزة.

ولفت النظر إلى أن اتفاق وقف النار لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلي المتجدد ، مشددا على أن إسرائيل تعمل على تحويل قطاع غزة لمكان غير قابل للعيش وأن آلة الحرب الإسرائيلية دمرت كل شيء في غزة.

وشدد الرئيس المصري على أن الفلسطينيون يواجهون جرائم ممنهجة وممارسات وحشية لإنهاء وجودهم بغزة.

وأكد إن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح سابقا بأن الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر أمام القادة العرب، يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

تبدأ القمة العربية الـ 34 اليوم السبت في بغداد الذي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".