الخليج اليوم .. الحوثي: مقتل شخص وإصابة 9 بقصف إسرائيلي على محافظة الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، في قصف إسرائيلي على محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، "إن العدوان الإسرائيلي على ميناء الصليف أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين، بينما أسفرت الغارات على ميناء الحديدة عن إصابة 6 آخرين في حصيلة غير نهائية"، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وشنت إسرائيل أكثر من 30 غارة جوية مستهدفة ميناءي الصليف والحديدة، الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وأفادت مصادر (العربية/ الحدث)، اليوم الجمعة، بوقوع أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن.

كما اعترفت وسائل إعلام حوثية بشن المقاتلات الإسرائيلية غارات استهدفت ميناء الصليف غرب الحديدة، الذي يستخدمه الحوثيون عادة، لاستيراد الحبوب والسلع ومواد البناء.

وقالت إسرائيل إنها هاجمت، اليوم الجمعة، موانئ تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن وألحقت بها أضرارا جسيمة، وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان بملاحقة عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة وقتله.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الغارات استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، الواقعة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل كانت تنتظر انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط، لاستئناف غاراتها على اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل أيام تحذيرا طالب فيه بإخلاء المواني الثلاثة، مشيرا إلى أنها تستخدم من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وجاء في البيان، الذي نشر على الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ على ضرورة إخلائها والابتعاد عنها حفاظا على سلامتكم".