الخليج اليوم .. الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة من أجل المستقبل



الرياض - كتب موسى القحطاني -

عززت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الإمارات علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وشكلت محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، أن علاقات البلدين وشراكتهما قوية ومن أجل المستقبل، مشيراً إلى أهمية الزيارة في دفع علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي متين تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة، إضافة إلى ارتكازها على تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالعلاقة التي تجمعه بصاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أنها علاقة «صداقة طويلة وشراكة مميزة».