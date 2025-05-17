الخليج اليوم .. الأمن العام يقبض على 3 مقيمين نشروا إعلانات حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة مكة على (3) مقيمين من إندونيسيا لارتكابهم عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والإبلاغ عن المخالفين وذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.