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الخليج اليوم .. الأمن العام يقبض على 3 مقيمين نشروا إعلانات حج وهمية

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الخليج اليوم .. الأمن العام يقبض على 3 مقيمين نشروا إعلانات حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قبضت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة مكة على (3) مقيمين من إندونيسيا لارتكابهم عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والإبلاغ عن المخالفين وذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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