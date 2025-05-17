شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يدعو الدول العربية إلى دعم الحلول الوطنية لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول إبراهيم جابر، الدول العربية إلى دعم الحلول الوطنية السودانية التي يمكن أن تفضي وحدها لإنتاج سلام مستدام يمتد أثره للمنطقة كلها.

وقال جابر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34، بالعاصمة العراقية بغداد، إننا نجدد التزامنا بمبادئ العمل العربي المشترك وتقوية المواقف وتنسيقها تحقيقا لتطلعات الشعوب العربية، وذلك في وقت تمر به المنطقة والعالم بتحديات جسام منها تصاعد الصراعات العسكرية والأزمات الاقتصادية وتنامي ظواهر اللجوء والفقر وزيادة الفوارق الاجتماعية وتزايد الانقسامات التي تستهدف وحدة الصف العربي.

وأضاف :"لا يخف على أحد ما يتعرض له السودان جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الدعم السريع واستهدافها لكافة مكتسبات الشعب السوداني من مؤسسات وبنى تحتية مستخدمة في ذلك أسلحة متطورة ومرتزقة أجانب بدعم إقليمي يعلمه الجميع.

وأكد التزام حكومة السودان بتنفيذ خارطة الطريق التي تم تقديمها للأمم المتحدة والوسطاء والتي تشمل وقف اطلاق نار مصحوب بانسحاب المليشيات من كل المناطق والمدن التي تحتلها، ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2736 ثم عودة النازحين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستئناف العملية السياسية الانتقالية بتعيين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة مع حوار سوداني ـ سوداني شامل يؤسس للوصول إلى الانتخابات.

ودعا الدول العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار السودان انطلاقا من المشروعات المقدمة في الوثيقة التنموية التي اقترحها السودان لتكون خارطة طريق للاستثمار مشترك وإعادة تأهيل البنى التحتية ودعم القطاع الزراعي بما في ذلك استعادة ديناميكية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق أخر ، جدد موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رافضا كافة أشكال التهجير وانتهاكات القانون الدولي التي يتعرض الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد في نهاية كلمته التهنئة للجمهورية العربية السورية برفع العقوبات، مثمنا جهد المملكة العربية السعودية في هذا العمل.