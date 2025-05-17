شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الانسان الأممي يحذر من محاولات التطهير العرقي في غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن التصعيد الحاد في الهجمات علي قطاع غزة بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على المستشفيات، مما يُفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وسط مؤشرات على احتمال وقوع الأسوأ.

وقال تورك في بيانه "إن هذا السيل من القنابل، الذي يُجبر الناس على النزوح وسط تهديد تكثيف الهجمات، والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها، وحرمانها من المساعدات الإنسانية، يشير إلى وجود دفع نحو تحول ديموغرافي دائم في غزة، وهو ما يُمثل تحديا للقانون الدولي ويُعادل التطهير العرقي".

ونبه المفوض السامي إلى أن التصعيد هذا الأسبوع يثير مخاوف من بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقا، وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف الهجوم. وأضاف يجب أن نوقف هذا الجنون".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الخدمات الطبية في حالة انهيار بالفعل، والملاجئ تتقلص باستمرار تحت وطأة أوامر النزوح والتدمير، والعائلات تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الإغلاق الإسرائيلي.



