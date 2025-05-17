شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الشورى"السعودى: تجمعنا بمصر علاقات أخوية وزيارتى لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ خصوصية العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، واصفا إياها ب"الأخوية "، مؤكدًا عراقة وأصالة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي ما زالت تشهد تطورًا في مختلف المجالات، وذلك انطلاقًا من الرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا والمجالات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

وأكد أن زيارته إلى مصر تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأرحب، لاسيما ما يتعلق بدعم وتعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية، مشيرًا إلى ما تمثله الزيارات البرلمانية المتبادلة من أهمية في سبيل تنسيق المواقف ودعم التعاون الثنائي.وفق بيان السفارة السعودية .

ويبدأ رئيس مجلس الشورى السعودى زيارة رسمية إلى مصر اليوم، على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. وفق بيان السفارة السعودية.

يلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مع رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالى، حيث يعقدان جلسة مباحثات رسمية؛ لبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري، كما ستشهد زيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب للتعاون في المجال البرلماني.

كما سيلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرزاق، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين .

ويضم وفد مجلس الشورى الشورى رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، والعديد من منسوبي المجلس.