شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يطارد المعارضة التشادية ويحرر جنوده المختطفين جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوة العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الليبية عملية عسكرية في الحدود الجنوبية، استهدفت عناصر المعارضة التشادية الذين أقدموا يوم أمس على تنفيذ هجوم غادر على إحدى نقاط القوات المسلحة الليبية.

وبحسب بيان للجيش الليبي، أسفرت العملية عن تحرير الجنود الذين احتُجزوا خلال الهجوم، مؤكدا أنهم بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا لتكبيد المعارضة التشادية خسائر فادحة في الأرواح، والقبض على قائد المجموعة وعدد من عناصره الرئيسيين.

وتمكنت وحدات الاستطلاع البرية والجوية التابعة للجيش الليبي من مطاردة بقايا عناصر المعارضة التشادية، وتعمل على رصد أي تحركات مشبوهة في المناطق المحيطة.

وترحمت القوات المسلحة الليبية على روح الشهيد حمد عقيلة العريبي، أحد منتسبي الكتيبة 676 مشاة برئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش غ، الذي ارتقى أثناء تصديه لهذا الهجوم الغادر، مدافعًا عن أرضه وعرضه، مرابطًا في أقصى الصحراء.

أكدت القوات المسلحة الليبية استمرارها في تأمين المنطقة الحدودية والتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة أفراده.



