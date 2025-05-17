شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يطالب بالإفراج الفورى عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إنه في اليمن، ألحقت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أضرارا كبيرة بالاقتصادات الإقليمية والعالمية قائلا يجب أن يتوقف مسار العنف ونحن نعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة يمنية مشددا علي زنه يجب إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وغيرهم ممن تم اعتقالهم تعسفيا.

وفي كلمته للقمة العربية المنعقدة في بغداد قال جوتيريش إنه في السودان، يعد التعاون المتعدد الأطراف المتجدد والمنسق أمرا حاسما للمساعدة في وقف العنف المروع والمجاعة والنزوح الجماعي.

وأضاف جوتيريش أنا ممتن للغاية لجامعة الدول العربية وللاتحاد الأفريقي على الاجتماع التنسيقي الممتاز الذي تمكنا من عقده أمس مشيدا بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التنسيق المتعدد الأطراف.

وقال جوتيريش في الصومال، فإن الوحدة والحوار الشامل أمران ضروريان مضيفا ستكون مساعدة شركاء الصومال ضرورية في مكافحة حركة الشباب وتعزيز السلام والأمن في البلاد ولهذا السبب تقدمت بتوصية إلى مجلس الأمن لتمكين التمويل المتوقع والمستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.