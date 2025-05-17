شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لموسم الحج.. السعودية تعلن جاهزيتها لإمداد مكة والمشاعر بالمياه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد اكتمال خططها التشغيلية لضمان وفرة الإمداد المائي في مختلف المواقع الحيوية خلال موسم حج هذا العام.

وقال مدير المشاعر المقدسة بشركة المياه الوطنية السعودية مروان الدخيل، إن "شركة المياه الوطنية عززت من جاهزيتها عبر وضع استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية وأساليب المراقبة والتحكم للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير موثوقية عالية لشبكات المياه والصرف الصحي خاصة خلال موسم الحج في إطار توفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن".

وأوضح أنه "في إطار الخطة التشغيلية تم التنسيق مع منظومة المياه لتوفير خزان استراتيجي وتشغيلي يصل إلى 3 ملايين ونصف مكعب للإسهام في زيادة نسبة الضخ اليومي من المياه إلى 760 ألف متر مكعب حتى تصل إلى مليون متر مكعب في يوم عرفة وليلة العيد الأضحى المبارك".

وأشار إلى أن "أكثر من 2000 كادر بشري ينتشرون في 27 مركزا للتشغيل والصيانة لتقديم خدمات مائية لراحة ضيوف الرحمن والتعامل الفوري مع البلاغات على مدار الساعة"، مؤكدا مواصلة شركة توزيع المياه العمل في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة ضمن المنظومة التشغيلية لمتابعة الأداء وتعزيز إدارة الموارد والتأكد من كفاءة جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.