شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية.. جوتيريش يدعو إلى احترام سيادة لبنان وسوريا وسلامة أراضيهما والان مع تفاصيل الخبر

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إلي احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويجب أن يكون للحكومة اللبنانية سيطرة على جميع الأراضي اللبنانية، مضيفا أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 لا لبس فيه، جاء ذلك في كلمته لقمة جامعة الدول العربية المنعقدة اليوم في بغداد.

ورحب أنطونيو جوتيريش بالالتزام الذي أعلنه المسؤولون اللبنانيون بضمان احتكار الدولة للأسلحة وشجع على مواصلة التقدم في الإصلاحات، فضلاً عن الجهود الرامية إلى نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، بدعم من قوات اليونيفيل.

وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلي أنه في سوريا، السيادة والاستقلال والوحدة وسلامة الأراضي هي أمور بالغة الأهمية مضيفا ويجب علينا أن ندعم بقوة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويملكونها، على أساس المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 - وهي العملية التي تحمي حقوق ومشاركة جميع السوريين بغض النظر عن العرق والدين، وتضمن حمايتهم مؤكدا أن وهذا هو الطريق إلى مستقبل سلمي ومستقل وديمقراطي، والانتعاش الاقتصادي مع إزالة العقوبات.



