شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى: نطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل والان مع تفاصيل الخبر

ثمن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف جميع مبادرات الدول العربية الرامية إلى تسوية النزاع في أفريقيا، معربا عن إدانته الشديدة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ـ في كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل واسترجاع حقوقه المسلوبة في العيش بأمن وسلام في دولته المستقلة على حدود 67 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يتابع عن كثب جميع فعاليات القمم العربية ويعلق عليها آمال كبيرة في وحدة الصف العربي، خاصة في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد تتسم بتعدد الأزمات والتحديات، مما يؤكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القارة الإفريقية والعالم العربي في إطار رؤية استراتيجية واضحة المعالم.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول العربية الشقيقة إلى ضرورة الإسراع لعقد القمة العربية ـ الافريقية الخامسة التي تأجلت لعدة سنوات، حيث أن هذه القمة تمثل محطة استراتيجية لتعزيز الحوار والتنسيق بين العالم العربي والقارة الافريقية.