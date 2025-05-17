شكرا لقرائتكم خبر عن خلال قمة بغداد.. العراق يقدم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

تعهد العراق بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمام القمة العربية الـ34 المنعقدة اليوم فى العاصمة العراقية بغداد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أشار السودانى إلى أن "إعلان بغداد" يؤكد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

كما دعا السوداني إلى توقف العدوان المستمر على غزة، وقال نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وأضاف: "نرفض أي هيمنة على الأراضي السورية ، وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".

ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلي أخي الرئيس العراقي والشعب العراقي الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، متابعا: "أتوجه بالشكر إلى أخي ملك مملكة البحرين رئيس الدورة السابقة تقديرا للجهود المخلصة لدعم العمل العربي المشترك".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ 34 في العاصمة العراقية بغداد: "قمتنا تنعقد في ظرف تاريخي حيث تواجه المنطقة تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة تتطلب من الجميع وقفة موحدة".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.

وتأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة في مارس الماضي تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.

وفي الخامس من مايو الجاري، أعلنت إسرائيل خطة "لاحتلال" غزة تتضمن تهجير سكان القطاع داخليا.

وخلال جولة خليجية أجراها ترامب هذا الأسبوع، قال من الدوحة الخميس "سأكون فخورا لو امتلكت الولايات المتحدة" غزة "وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

تحل القمة كذلك في ظل تحديات تواجهها السلطات السورية الجديدة في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات الوطنية، وكذلك مع الخارج.