شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأسباني: ما يحدث في غزة والضفة الغربية لا يمكن أن يغض عنه الطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، أن فلسطين تنزف أمام أعيننا وما يحدث في غزة والضفة الغربية لا يمكن أن يغض عنه الطرف لا في أوروبا ولا في أي مكان آخر في العالم.

وقال سانشيز - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 34 في بغداد بمشاركة الرئيس السيسي - "إن الإغراءات بإعادة رسم خريطة رسم الشرق الأوسط بالقوة سيقظ أسوأ كوابيس الماضي".

وأضاف أن الأزمة الانسانية الخطيرة التي تعاني منها غزة منذ أكتوبر 2023 قد خلفت حتى الآن أكثر من 50 ألف قتيلا وأكثر من 100 ألف مصاب و مليوني نازح ، لافتا إلى أن تلك الأرقام هى أرقام مهولة وغير مقبولة و لا تنتهك فقط المفهوم الأساسي للإنسانية بل تنتهك أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.