شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: الحرب فى السودان تسبب فى أسوأ أزمة إنسانية على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الإقليم العربي لا يزال هدفا لأطماع وتدخلات غير حميدة لشؤون دوله، متابعا: "السودان يواجه أشد أزمة إنسانية على وجه الأرض بسبب الحرب والمؤسسات الوطنية هناك صارت عرضة للتهديد واثق فى قدرة أهل السودان ومؤسساته على تجاوز هذه الأزمة وإنهاء الحرب".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 فى العاصمة العراقية بغداد، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اليمن يحتاج إلى انخراط الحوثيين فى جهد وطني يستعيد وحدة البلاد لأن جماعة الحوثى تصر على السيطرة على مقدرات اليمن، مشيرا إلى أن ليبيا تشهد تطورات خطيرة فى طرابلس وغرب ليبيا ويجب إنهاء المرحلة الحالية وإجراء مصالحة شاملة.

وتابع أحمد أبو الغيط: "رفع العقوبات الأمريكية سوف يساهم فى خلق وضع اقتصادي جديد داخل سوريا وسنقف مع سوريا وشعبها.. ولبنان يخوض تحديا تاريخيا يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة"، متابعا: "جرح فلسطين هي الأشد على العرب وتواجه حربا من إسرائيل والعالم يصمت أمام القتل اليومي للنساء والأطفال والمدنيين.. سياسة إسرائيل المتهورة والعدوانية فى فلسطين وسوريا ولبنان سوف تؤدي إلى إشعال النيران وتبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة والغرض هو التوسع تحت الأمن وهي سياسة مرفوضة وندينها بأشد العبارات وتسجل خطورة شديدة على هذه المنطقة وأمنها".

وأكمل الأمين العام لجامعة الدول العربية: "اشكر الجهود المبذولة من مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. واشكر جهود السعودية فى قيادتها اللجنة العربية الإسلامية لوقف الحرب في غزة وقيادة مؤتمر الأمم المتحدة نحو السلام".

وانطلقت اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.