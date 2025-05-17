شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية: نثمن جهود المملكة ودعمها لوقف الحرب في غزة والان نبدء بالتفاصيل



وقال خلال كلمته في القمة العربية الـ34 ببغداد: أتمنى للملكة كل التوفيق في قيادة مؤتمر الأمم المتحدة حول السلام في نيويورك الشهر المقبل.

وانطلقت أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد بحضور وفود من الدول العربية، وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وفد المملكة المشارك في القمة. الدمام - شريف احمد - قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر للمملكة العربية السعودية على قيادتها الفاعلة للجنة العربية الإسلامة لوقف الحرب في غزةوقال خلال كلمته في القمة العربية الـ34 ببغداد: أتمنى للملكة كل التوفيق في قيادة مؤتمر الأمم المتحدة حول السلام في نيويورك الشهر المقبل.وانطلقت أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد بحضور وفود من الدول العربية، وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وفد المملكة المشارك في القمة.