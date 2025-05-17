شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​بمشاركة الجبير.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

دعوة المملكة

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد بحضور وفود من الدول العربية.وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وفد المملكة المشارك في القمة.تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعوة من فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، في الـ4 من الشهر الجاري.وذلك لحضور الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اللذين تستضيفهما جمهورية العراق.