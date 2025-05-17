شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من رئيس مجلس النواب.. رئيس "الشورى السعودى" يزور مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى مصر، على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. وفق بيان السفارة السعودية.

يلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مع رئيس مجلس النواب حنفى الجبالى، حيث يعقدان جلسة مباحثات رسمية؛ لبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري، كما ستشهد زيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب للتعاون في المجال البرلماني.

كما سيلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرزاق، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين .

ويضم وفد مجلس الشورى الشورى رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، والعديد من منسوبي المجلس.