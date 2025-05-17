شكرا لقرائتكم خبر عن حافظوا على بياناتكم الشخصية.. وزارة الحج تحذر الحجاج من المخاطر السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية خلال رحلة الحج، داعية ضيوف الرحمن إلى حماية بياناتهم الشخصية والامتثال للإرشادات التقنية، بما يُسهم في أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع سلوكيات رقمية آمنة، من أبرزها: تحديد التطبيقات الموثوقة، مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية، والتعامل فقط مع الروابط الآمنة، إلى جانب تجنُّب زيارة المواقع غير الموثوقة أو مشاركة البيانات الحسّاسة.

وأطلقت الوزارة دليلاً توعوياً شاملاً تحت عنوان "دليل التوعية السيبرانية"، يضم مجموعة من الإرشادات والإجابات عن أبرز التساؤلات، ويُتاح بـ16 لغة لتسهيل الوصول إليه من مختلف جنسيات الحجاج.

ودعت الوزارة إلى زيارة موقعها الرسمي للاطلاع على الدليل وتحميله، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، وحماية الحجاج من أي تهديدات رقمية قد تعكر صفو رحلتهم الإيمانية.

ومن جهة ثانية، حذر الأمن العام بالمملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين من إعلانات الحج الوهمية ؛ مطالبا إياهم بعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتشمل الإعلات المزيفة، عروضا لأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية.