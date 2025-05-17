شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقي: قمة بغداد تناقش دعم القضية الفلسطينية والأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الحكومة العراقي حسين علاوي، أن أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المنعقدة في بغداد اليوم (السبت)، ستتضمن مناقشة ملفات الأمن القومي وتحدياته، والقضايا الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية خاصة القضية الفلسطينية كقضية مركزية.

وقال مستشار الحكومة العراقية - في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم /السبت/ - إن "القمة ستتناول مقترحات بناء قرار سياسي نحو دعم الدولة الفلسطينية، ودعم حياة كريمة للشعب الفلسطيني، واستعادة الاستقرار وتعزيزه في لبنان واليمن وسوريا، ودعم الاستقرار الذي بدأ في النمو والتطور السياسات العربية".

من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، أن الوزارة انتهت من استعداداتها لقمة بغداد على المستوى الأمني، كما تقوم بتأمين مناطق الحدث وسكن الوفود وتأمين الرؤساء والأمراء.