شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين الخدمات لضيوف الرحمن.. السعودية تدشن برنامجا لتعزيز الأمن السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب المحافظ للاتصال المؤسسي في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي علي المطيري، أن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج يهدف إلى تحسين الأنظمة التقنية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال المطيري ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم /السبت/ ـ إن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وكذلك دعم الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جهته، قال المهندس ماجد الشودري المشرف على إدارة أمن المعلومات بوزارة الحج ، إن موسم الحج واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم ويشكل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات الحكومية وذلك لضمان تقديم الخدمات كافة خلال مراحل الحج.

وكانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية قد أعلنت انطلاق أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المتخصصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني؛ بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة والتميز والأمان.