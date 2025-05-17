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موريتانيا.. مقتل منقبين عن الذهب بقصف طائرة مسيرة فى "كارزرز"

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موريتانيا.. مقتل منقبين عن الذهب بقصف طائرة مسيرة فى "كارزرز"

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القاهرة - سامية سيد - لقي منقبان موريتانيان حتفهما، الجمعة، في منطقة التنقيب الأهلي عن الذهب المعروفة بـ"كارزرز" بقصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للجيش المغربى، وفق السلاح المستخدم.

 

وقال شهود عيان ومصادر طبية إن سيارة عابرة للصحراء تعود لمنقبين موريتانيين استهدفت بقصف صاروخي من طائرة مسيرة في منطقة عازلة تتحرك فيها قوات جبهة البوليساريو وتقع تحت سيطرتها وتحولت إلى هدف للمسيرات المغربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتوفي المنقبان محمد ولد أحمين سالم والنعمة ولد سيدي بويا على الفور جراء الإصابة المباشرة لسيارتهما بصاروخ.وندد ناشطون موريتانيون بالاستهدافات المتكررة من الطائرات المسيرة للمدنيين الموريتانيين في مناطق تحركهم بحثا عن الذهب في مناطق ليست خاضعة لسيطرة أحد، وطالبوا السلطات الموريتانية بتوفير الحماية لهم.

وينقب آلاف الموريتانيين في مناطق واسعة من شمال البلاد المتاخمة لإقليم الصحراء الغربى، عن الذهب.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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