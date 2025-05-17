شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. مقتل منقبين عن الذهب بقصف طائرة مسيرة فى "كارزرز" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقي منقبان موريتانيان حتفهما، الجمعة، في منطقة التنقيب الأهلي عن الذهب المعروفة بـ"كارزرز" بقصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للجيش المغربى، وفق السلاح المستخدم.
وتوفي المنقبان محمد ولد أحمين سالم والنعمة ولد سيدي بويا على الفور جراء الإصابة المباشرة لسيارتهما بصاروخ.وندد ناشطون موريتانيون بالاستهدافات المتكررة من الطائرات المسيرة للمدنيين الموريتانيين في مناطق تحركهم بحثا عن الذهب في مناطق ليست خاضعة لسيطرة أحد، وطالبوا السلطات الموريتانية بتوفير الحماية لهم.
وينقب آلاف الموريتانيين في مناطق واسعة من شمال البلاد المتاخمة لإقليم الصحراء الغربى، عن الذهب.
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