شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لنظيره اللبناني نواف سلام، أن العراق يتحرك لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء علاقات تقوم على الحوار والتفاهم، ويرفض ما يتعرض له لبنان والأراضي الفلسطينية من انتهاكات، مشدداً على "ضرورة العمل لحل الأزمات والمضي نحو التنمية والتكامل الاقتصادى.

جاء ذلك خلال لقائهما الجمعة على هامش أعمال القمّة العربية الـ34، التي تستضيفها العاصمة العراقية "بغداد" اليوم السبت.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أذاعه وكالة الانباء العراقية (واع) - أن رئيسي الوزراء، بحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين من خلال اللجنة الوزارية العليا المشتركة.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء اللبناني، "الدعم والمساندة التي يقدمها العراق"، معرباً عن "أمله بأن تشكل القمة العربية في بغداد انطلاقةً جديدة بقيادة العراق، لتوحيد المواقف ومعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار".