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وزير خارجية سوريا من بغداد: أمننا مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات

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وزير خارجية سوريا من بغداد: أمننا مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات

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القاهرة - سامية سيد -  أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى أسعد الشيبانى، أن الأمن السورى مشترك مع العراق ، معربا عن أمله بدعم العراق والدول العربية لسوريا.


وقال الشيباني - في تصريح فور وصوله إلى العاصمة العراقية "بغداد"؛ للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها /السبت/ - "سنؤكد في قمة بغداد على رفع التدخلات الخارجية"، مبينا: "نأمل كل الدعم من أشقائنا في العراق والدول العربية".


وأضاف: "كلنا أمل بنجاح القمة العربية في بغداد "، لافتا إلى أن "الأمن السوري مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات".


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان اذاعته قبل قليل وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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