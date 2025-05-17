شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا من بغداد: أمننا مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى أسعد الشيبانى، أن الأمن السورى مشترك مع العراق ، معربا عن أمله بدعم العراق والدول العربية لسوريا.



وقال الشيباني - في تصريح فور وصوله إلى العاصمة العراقية "بغداد"؛ للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها /السبت/ - "سنؤكد في قمة بغداد على رفع التدخلات الخارجية"، مبينا: "نأمل كل الدعم من أشقائنا في العراق والدول العربية".



وأضاف: "كلنا أمل بنجاح القمة العربية في بغداد "، لافتا إلى أن "الأمن السوري مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات".



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان اذاعته قبل قليل وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت".