شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد استمرار الإصلاح ودعم الفلسطينيين رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض، عبر التوسع الاستيطاني واستهداف مخيمات اللاجئين، مؤكدًا أن ذلك «لن يغير من حقيقة أن الدولة الفلسطينية ستقوم لا محالة».

وفي سياق دعم الحكومة للفلسطينيين في الضفة الغربية، كشف الدكتور مصطفى في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعين في كل من جنين وطولكرم خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف الاستماع لمطالب الأهالي واتخاذ إجراءات لتحسين ظروفهم المعيشية، رغم القيود الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.

وعن ملف الإصلاح الداخلي في السلطة الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء أن التطوير والإصلاح «ضرورة حتمية»، وأن العمل مستمر لتحسين أداء المؤسسات، وتعزيز الثقة الشعبية، وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.