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بعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سوريا

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

  • بعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سوريا 1/2
  • بعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سوريا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، استئناف العمليات بعد توقف دام 14 عامًا.
وأعلن البنك في بيان: "بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية.

برامج البنك الدولي في سوريا

وأوضح أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.
كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قال إن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعده برفع العقوبات عن بلاده خلال زيارته للرياض قبل أشهر.

رفع العقوبات عن سوريا

وعبر "الشرع" عن شكره للمملكة، قائلا: زرت الرياض قبل أشهر والتقيت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووعدني برفع العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه محبة كبيرة لسوريا.
وثمَّنت رابطة العالم الإسلامي، إعلان الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من العاصمة الرياض، رفعَ العقوبات التي تفرضها بلاده بالكامل عن الجمهورية العربية السورية.
وجاء ذلك بطلبٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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