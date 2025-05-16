شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سوريا والان نبدء بالتفاصيل



وأعلن البنك في بيان: "بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية. برامج البنك الدولي في سوريا وأوضح أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.

كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قال إن صاحب السمو الملكي الأمير

رفع العقوبات عن سوريا وعبر "الشرع" عن شكره للمملكة، قائلا: زرت الرياض قبل أشهر والتقيت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووعدني برفع العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه محبة كبيرة لسوريا.

وثمَّنت رابطة العالم الإسلامي، إعلان الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من العاصمة الرياض، رفعَ العقوبات التي تفرضها بلاده بالكامل عن الجمهورية العربية السورية.

وجاء ذلك بطلبٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، استئناف العمليات بعد توقف دام 14 عامًا.وأعلن البنك في بيان: "بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية.وأوضح أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قال إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعده برفع العقوبات عن بلاده خلال زيارته للرياض قبل أشهر.وعبر "الشرع" عن شكره للمملكة، قائلا: زرت الرياض قبل أشهر والتقيت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووعدني برفع العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه محبة كبيرة لسوريا.وثمَّنت رابطة العالم الإسلامي، إعلان الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من العاصمة الرياض، رفعَ العقوبات التي تفرضها بلاده بالكامل عن الجمهورية العربية السورية.وجاء ذلك بطلبٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.