شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سنواجه الحوثيين ومن يقف خلفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو " سنواجه الحوثيين ومن يقف خلفهم، مؤكدا " سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قياداتهم".

وأضاف نتنياهو "لسنا مستعدين للوقوف صامتين أمام هجمات الحوثيين".

وأكدت وسائل إعلام يمنية استهداف العدوان الإسرائيلى موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة بأكثر من 10 غارات جوية.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ هجوما على 3 موانئ يمنية، وأكدت صحيفة معاريف عن مصادر أمنية إسرائيلية أن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن.