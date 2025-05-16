الخليج اليوم .. 7.5 مليار دولار خسائر اليمن جراء توقف صادرات النفط بفعل هجمات الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تكبدها خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، نتيجة توقف صادرات النفط عقب هجمات شنتها جماعة الحوثيين على الموانئ والمنشآت النفطية في المناطق الواقعة ضمن نفوذها جنوب وشرق البلاد.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في بيان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن، إن توقف الصادرات النفطية والغازية، التي تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إيرادات الموازنة العامة، أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف السعدي أن هذا التوقف تسبب في انخفاض الاحتياطيات الخارجية بشكل كبير، واضطراب سعر صرف العملة الوطنية، ما فاقم من صعوبة استيراد السلع الأساسية، وأثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات العامة.

وجددت اليمن دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم استئناف التصدير كخطوة حيوية للاستقرار الاقتصادي، محذرة من تداعيات تدهور الأوضاع على ملايين اليمنيين، خاصة مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة.

كما اتهم السعدي الحوثيين باختطاف موظفي الأمم المتحدة وعرقلة المساعدات، مطالبًا بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن لضمان عملها بدون عوائق.

وشدد على ضرورة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وتجفيف تمويلها، معربًا عن تقديره لدعم السعودية والإمارات.

وحذّر من أن الصمت الدولي سيؤدي لمزيد من التصعيد، داعيًا لتعزيز الدعم الإنساني وسد فجوة التمويل التي تهدد حياة الملايين.