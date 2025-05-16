الخليج اليوم .. إحباط تهريب 24 قطعة أثرية من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحبطت السلطات اليمنية، أمس الخميس، تهريب قطع أثرية من تاريخ اليمن القديم بأحد سواحل البلاد.

وأفادت القوات الحكومية، أنها أحبطت، عملية تهريب قطع أثرية كانت في طريقها إلى القرن الأفريقي عبر ساحل باب المندب.

وأضافت أن أفراد النقطة الأمنية التابعة للواء 17 عمالقة تمكنوا من ضبط شحنة تضم 24 قطعة أثرية، خبأها المهربون بطريقة تمويه معقدة داخل كرتون موضوع بين عشرات الكراتين المخصصة لقطع غيار السيارات، على متن مركبتهم.

وأكدت أنه تم القبض على المتهمين، وعددهم اثنان، وتحريز القطع الأثرية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.