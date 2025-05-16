شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح عربي لإنشاء صندوق لتعافي وإعادة إعمار الدول التي تخرج من النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إنّ انعقاد القمة التنموية تزامنا مع القمة العربية يمثل انعكاسا صريحا لتصاعد الملفات الاقتصادية التي ربما لم تنال القسط المطلوب من الاهتمام منذ قمة بيروت في ٢٠١٩

وإضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة، انه كلما قوى العراق يصب هذا الأمر في المصلحة العربية الجمعية، موضحا ان هذا الأمر يساهم في تعزيز التضامن العربي، وهو ما بدا في مقترحات تقدمت بها بغداد سواء اقتصادية او امنية او سياسية مما أثرى أجندة القمة.

وأوضح ان هناك طرح بانشاء صندوق عربي لتعافي وإعادة إعمار الدول التي ستخرج من النزاعات، موضحا ان هذا المقترح يلقى ترحيبا من قبل الدول العربية

واعتبر أن دورية القمة العربية يعد أمرا جيدا للغاية لكل الدول، خاصة وأن الجامعة العربية لم تكن تعقد قمم دورية حتى عام 2000، حيث كانت تقتصر القمم على الاحداث الاستثنائية.

وأشاد زكي بالتنظيم والجهود التي تبذلها دولة العراق لتنظيم القمة العربية، موضحا إنها تقدم نموذجا استثنائيا في التنظيم والضيافة عبر تسخير كافة الامكانات لخروج الحدث بما يليق به.

وحول مستوى المشاركة، قال السفير زكي انه امر سيادي لكل دولة ولا يجوز مساءلة دولة ما عن مستوى تمثيلها، موضحا ان هذا الامر خارج نطاق ولاية الامانة العامة لجامعة الدول العربية، ولكن يبقى التركيز على مخرجات القمة، حيث ان الدول كلها تبقى ممثلة في القمة.