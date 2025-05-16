شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق ورئيس فلسطين يؤكدان أهمية انعقاد القمة العربية فى هذا الظرف الحساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، أهمية انعقاد القمة العربية في هذا الظرف الحساس، وتطلعهما إلى أن تسهم مخرجاتها في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ بما يعزز وحدة الصف العربي وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العراقي، رئيس فلسطين، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد غدا /السبت/.



وأكد حسين - بحسب بيان للخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع) - عمق العلاقات الأخوية التي تجمع العراق وفلسطين، مشيداً بـ "مشاركة رئيس دولة فلسطين في القمة العربية؛ لما لها من دلالة على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة".