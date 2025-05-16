شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوج من الحجاج الجزائريين يصل مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أول فوج من الحجاج الجزائريين مكة المكرمة، من مطار هواري بومدين نحو مكة المكرمة. وفق"الإذاعة الجزائرية".

وكانت البعثة الجزائرية للحج شرعت في تنظيم برنامج للمزارات لفائدة الحجاج الجزائريين بالمدينة المنورة، ويشمل البرنامج مختلف المعالم الإسلامية ذات العلاقة بالتاريخ الاسلامي وبالسيرة النبوية العطرة.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز المدينة المنورة للبعثة الجزائرية، بلخير بوذراع، أنّ انطلاق حجاج الجزائر باتجاه المزارات نُظم وفق رزنامة مضبوطة.

وتتم العملية تحت إشراف مرشدين دينيين أوكلت لهم مهمّة مرافقة الحجاج في مختلف المزارات.

وأضاف المتحدث أن تواجد البعثة إلى جانب الحجاج الجزائريين في هذا البرنامج، يندرج في إطار تجسيد توجيهات السلطات الجزائرية.

وتتم متابعة أحوال ضيوف الرحمان وتقديم الدعم الكامل لهم وتمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل الظروف ليكونوا أحسن سفراء لبلدهم.

من جهته، أبرز رئيس فرع المزارات في المدينة المنورة، الإمام إدريس بن هاشم "أهمية البعد الروحي والتاريخي لهذه الزيارات".

وأشار بن هاشم الذي يعتبر المرشد الديني للبعثة الجزائرية للحج، إلى أنّ برنامج المزارات شمل زيارة جبل أحد ومقبرة الشهداء.

وامتدّ لزيارة مسجدي القبلتين وقباء، وشكّل نقطة انطلاق لأداء الحجاج الجزائريين، مناسك الحج بإقبال وحزم.