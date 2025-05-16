شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين مجازر الاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمجزرة الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والاستهداف المتعمد للمرافق العامة والمستشفيات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة في بيان لها دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين العزل وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمنشآت الطبية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأكدت موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه غير القابلة للتصرف وتضامنها مع نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.