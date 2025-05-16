شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: نعتز بما تقدمه المرأة الكويتية من إسهامات بارزة بمسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة يوم المرأة الكويتية، عن بالغ الاعتزاز بما تقدمه المرأة الكويتية من إسهامات بارزة في مسيرة البناء والتنمية لوطننا العزيز. وفق "القبس" .

وأكد أهمية الدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة الكويتية في مختلف الميادين سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال مشاركتها الجادة في تحقيق تطلعات التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.

واستذكر بكل الفخر المواقف الوطنية المشرفة التي جسدتها المرأة الكويتية في مختلف المراحل في مسيرة الوطن وما أبدته من التزام راسخ وأداء مخلص في خدمة الوطن الغالي وهو ما استحق كل التقدير والإعجاب.

وأشاد بما حققته المرأة الكويتية من مكتسبات وفي مقدمتها نيل حقوقها السياسية الكاملة التي أثبتت من خلالها كفاءتها واستحقاقها لهذا الدور الريادي.

وبهذه المناسبة تقدم بأسمى آيات التهاني إلى كافة النساء الكويتيات الكريمات بمناسبة هذه الذكرى السنوية، معربا عن خالص تمنياته لهن بدوام التوفيق والسداد في مواصلة عطائهن المخلص لخدمة الوطن ورفع شأنه.