شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل بيع أساور خاصة بالفريضة..السعودية تحذر من إعلانات الحج الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حذر الأمن العام بالمملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين من إعلانات الحج الوهمية ؛ مطالبا إياهم بعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتشمل الإعلات المزيفة ، عروضا لأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية.

ومن جهة ثانية، جددت وزارة الداخلية السعودية تحذيرها من أداء مناسك الحج بدون الحصول على التصريح، ففى بيان لها، شددت الوزارة على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ـ باستثناء تأشيرة "الحج" ـ لا تخول لحاملها أداء فريضة الحج.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قد أكدت ضرورة الحصول على تصريح رسمى لأداء مناسك الحج لموسم 1446هـ، مشيرة إلى أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لتنظيم أداء المناسك والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك فى إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وبما يضمن تيسير تأدية المناسك بيسر وطمأنينة.

وذكرت الوزارة أن الجهات المعنية ستطبق العقوبات المقررة بحق كل من يخالف تعليمات الحج، ومن ذلك من يُضبط محاولًا أداء الحج دون تصريح، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى (20,000) ريال، وسيُعاقب بنفس الغرامة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى نهاية 14 ذي الحجة جميع حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في حال دخولهم أو محاولتهم دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها .

وتفرض الأنظمة عقوبات مشددة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يشارك في تسهيل دخول المخالفين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، سواء عبر إصدار تأشيرات زيارة لهم مع علمه بنيّتهم أداء الحج، أو من خلال نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم.