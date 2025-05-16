شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السورى يضبط مستودعا ضخما يحتوى على عبوات ناسفة معدّة للتفجير فى اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت مديرية أمن اللاذقية في سوريا مستودعا ضخما يحتوي على عبوات ناسفة معدّة للتفجير في ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وأفادت وكالة "سانا"بأن "مديرية أمن اللاذقية تتمكن في عملية أمنية دقيقة ومحكمة، من ضبط مستودع ضخم في قرية بحمرة بريف القرداحة، يحتوى على عبوات ناسفة معدّة للتفجير، كانت معدة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار".

وأضافت أن هذه العملية تأتي في "إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الخلايا الخارجة عن القانون، وإحباط مخططاتها قبل تنفيذها، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على أمن المواطنين وسلامتهم".