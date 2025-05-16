شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغادر الإمارات فى ختام جولته الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، منذ قليل ، الإمارات فى ختام جولة خليجية امتدت لـ 4 أيام، حيث بدأها الثلاثاء الماضى من العاصمة السعودية الرياض .

وخلال زيارته إلى الإمارات قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى معالجة الوضع في غزة، معتبرا أن الناس "يتضورون جوعا" في القطاع المحاصر.

وأضاف ترامب: "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا".

والخميس قال ترامب إنه يريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة وتحولها إلى "منطقة حرية"، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.



وأوضح ترامب متحدثا من قطر: "لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية. سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

وتأتي تصريحات الرئيس ترامب وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع تزامنا مع زيارته للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.

وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.