شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمور جيدة ستحدث بشأن غزة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أمور جيدة كثيرة ستحدث بشأن غزة خلال الشهر المقبل"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأضاف ترامب "علينا مساعدة الفلسطينيين وكثيرون يتضورون جوعا في غزة"، وفق وصفه.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، كان قد قال خلال مشاركته في حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي المنعقد فى قصر الوطن في أبوظبي، إن كثيرين يتصورون جوعًا في غزة، وإننا نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر.

أضاف ترامب فى كلمته، لقد كانت الولايات المتحدة غائبة عن الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات واليوم نصحح هذا المشهد، إن ما حققناه خلال الزيارة سيساهم في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

و أشار إلى أن الولايات المتحدة لديها استثمارات تبلغ 10 تريليونات دولار ونتطلع إلى 13 تريليون دولار، واستطرد قائلا : سنحاول تعزيز الاستثمارات وجعلها أكبر والامارات تقوم اليوم باستثمارات رائعة في مجال الطاقة.