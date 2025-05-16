شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان والهند.. اتفاق على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 مايو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان الاتفاق مع الهند على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 مايو الحالي.وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في كلمة أمام مجلس الشيوخ في إسلام آباد الليلة الماضية، أن مديري العمليات العسكرية في الجيشين الباكستاني والهندي تناقشا هاتفيًا، واتفقا على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد المقبل، معربًا عن أمله في أن يمضي البلدان نحو بدء حوار جاد؛ لإنهاء الخلافات الثنائية سلميًا.