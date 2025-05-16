شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تختتم زيارتها إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيخهورست، زيارتها الأخيرة إلى الإسكندرية، والتى استمرت فى الفترة من 13 إلى 16 مايو، وشملت العديد من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وشركاء في برامج الاتحاد الأوروبي التنموية.

وأشارت إيخهورست، بلقاء صحفى، فى ختام زيارتها، إلى أنها تفقدت مشروعات استثمارية مهمة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروع مترو أبو قير، قائلة: "من الضروري دائمًا بالنسبة لي أن أسمع من جميع الأطراف: المخططين، المنفذين، والمستفيدين أنفسهم، أريد أن أفهم كيف يمكن لاستثماراتنا أن تحسن حياة الناس".

وتحدثت أنجلينا عن فعاليات مهرجان أفلام الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية، الذي انطلق في 4 مايو ويستمر حتى 5 يوليو، ويعرض 26 فيلمًا من دول الاتحاد الأوروبي: "حضرت عرض الفيلم الحادي عشر، وكان من المهم بالنسبة لي التفاعل مع المستفيدين من ورش العمل التي ينظمها الاتحاد ضمن هذا البرنامج الثقافي، كان من الرائع الاستماع إليهم وهم يتحدثون عن تجاربهم في الإخراج والكتابة والتصوير".

وأكدت السفيرة أن مبادرة "حوارات المياه"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، تعد من العلامات البارزة في التعاون مع مصر في ملف المياه، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ساعدت في زيادة الوعي حول تحديات المياه، من حيث الاستخدام الفعال، والتوصيلات، وتوافر الموارد، وهي مبادرة تضم شركاء من مختلف الجامعات والمجتمع المدني، بما في ذلك طلاب من القاهرة والإسكندرية ورواد أعمال شباب".

وأشادت إيخهورست بمشروع تطوير شارع النبى دانيال، الذي قامت بزيارته خلال جولتها، مشيرة إلى مناقشة أهمية تجديد الأبنية القديمة، والحفاظ على التراث الثقافى والحضارى.

كما زارت مسرح سيد درويش فى الإسكندرية، مشيرة إلى احترامها للفنانين والكتاب والشعراء والمبدعين المصريين، مع وجودروابط ثقافية عميقة بين أوروبا ومصر، خاصة في الإسكندرية.

وأشارت إلى لقائها مع رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورؤساء غرف أخرى، بحضور ممثلين من القاهرة ومدن أخرى، حيث يمثل القطاع الخاص دور محوري، وتعاوننا مع غرف التجارة قوي جدًا، خاصة هنا في الإسكندرية، حيث تمت مناقشة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ووصفت زيارة سوق المزارعين في الإسكندرية بأنها كانت من أكثر اللحظات المؤثرة في الجولة، قائلة: كنت حريصة على الحديث مع النساء المزارعات، و كان من الرائع سماع كيف أن بيع المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك شكل نقلة نوعية لأسرهن.







