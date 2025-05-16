شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كثيرون يتضورون جوعًا فى غزة.. وآن الأوان لإنهاء حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، خلال مشاركته في حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي المنعقد فى قصر الوطن في أبوظبي، إن كثيرين يتصورون جوعًا في غزة، وإننا نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر.

أضاف ترامب فى كلمته، لقد كانت الولايات المتحدة غائبة عن الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات واليوم نصحح هذا المشهد، إن ما حققناه خلال الزيارة سيساهم في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

و أشار إلى أن الولايات المتحدة لديها استثمارات تبلغ 10 تريليونات دولار ونتطلع إلى 13 تريليون دولار، واستطرد قائلا : سنحاول تعزيز الاستثمارات وجعلها أكبر والامارات تقوم اليوم باستثمارات رائعة في مجال الطاقة.

وأضاف: لقد آن الأوان لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية ، وسألتقى بوتين في أقرب وقت ممكن.

وعن الملف النووى الإيرانى قال ، سنتعامل مع إيران بطريقة أو بأخرى .