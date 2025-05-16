الخليج اليوم .. ترامب: الإمارات ستستثمر 1.4 تريليون دولار في أميركا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن دولة الإمارات أبلغته بنيتها استثمار 1.4 تريليون دولار في أميركا، في خطوة وصفها بأنها تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأتي في إطار جهود إدارته لإعادة بناء الروابط مع الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب خلال مشاركته في حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبو ظبي، أن الإدارة الأميركية السابقة قطعت العلاقات مع الشرق الأوسط، وأنه يعمل حاليًا على إعادة بنائها، مؤكدًا أن أميركا كانت غائبة عن المنطقة لكنها تعيد تموضعها الآن.

وذكر أن الإمارات أبدت استعدادها للاستثمار في قطاع أشباه الموصلات التي تُنتج داخل أميركا، في خطوة اعتبرها دعمًا للصناعات الحيوية والتكنولوجية في الولايات المتحدة.

وقال إن الولايات المتحدة تتجه نحو تحقيق استثمارات تتراوح قيمتها بين 12 و14 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الاستثمارات تم الإعلان عنه بالفعل، فيما سيتم الكشف عن الجزء الآخر في وقت قريب.

وذكر أن أكثر من 150 دولة أعربت عن رغبتها في عقد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن بلاده أبرمت اتفاقًا تجاريًا وصفه بـ"الرائع" مع بريطانيا، كما تم التوصل إلى اتفاق آخر مع الصين، في إطار ما قال إنه جهود لتوسيع الشراكات الاقتصادية الأميركية حول العالم.

كما أعلن ترامب أنه سيعود إلى واشنطن عقب انتهاء الزيارة، مؤكدًا أنه يتابع باهتمام تطورات المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الجارية في تركيا، وقال: "دعونا نرى ما سيحدث".

وقال إن الوقت قد حان لوضع حد للصراع في أوكرانيا، مضيفًا أن استمرار سقوط قتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا "أمر مخز"، داعيًا إلى وقف القتال بين الطرفين. وأوضح أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن ضمن مساعيه لاحتواء الأزمة.

وبخصوص الوضع في غزة، أشار ترامب إلى أن "الكثيرين يعانون من المجاعة هناك"، مؤكدًا أن إدارته "تفكر في الوضع وسنعتني بالأمر"، لافتًا إلى أن هناك حاجة لإيجاد حل للوضع الإنساني المتدهور.

كما شدد على أن الولايات المتحدة "ستتعامل مع إيران بطريقة أو بأخرى"، في إشارة إلى استمرار التوترات بين الجانبين.

وختم ترامب تصريحاته بالتفاؤل، قائلاً إن "العالم سيكون أفضل خلال أسابيع قليلة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.